Isidora Carvallo: ¿Cuántos años tiene y a qué se quiere dedicar la hija de la "Doctora Cahuín" de 'Mekano'?

12 mar. 2024 - 13:10 hrs.

Si alguna vez viste el programa "Mekano", lo más probable es que recuerdes a la "Doctora Cahuín". Estamos hablando de Nicole Pérez, quien también tuvo pasos por otros programas televisivos.

La exintegrante del icónico programa de Mega tuvo una hija, Isidora Carvallo, quien en marzo de este año hizo noticia por revelar parte de su vida personal, la que, hasta ahora, no conocíamos en profundidad.

¿Cuántos años tiene Isidora Carvallo?

En concreto, la vida de Carvallo ha estado marcada por la alopecia, enfermedad que provoca la pérdida parcial o total del cabello.

Lo anterior llevó a la joven a cuestionarse y lamentarse, llegando, incluso, a esconderse en instancias sociales. Sin embargo, hoy, a sus 18 años, vive una realidad totalmente distinta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Pérez (@nicoleperezu)

¿A qué se quiere dedicar la hija de la "Doctora Cahuín"?

Pese a vivir difíciles años, tras ser diagnosticada con alopecia en 2017, la hija de Nicole Pérez tomó un nuevo rumbo en su vida y entró al mundo del modelaje.

Carvallo comentó a LUN que logró encontrar su propósito y que esto, en gran parte, fue gracias al apoyo de su madre, quien la impulsó en su decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??????? ???????? (@isi.carvallo)

"Ahora estoy en hartos castings, trabajando con varias agencias para hacer comerciales. Hice fotos para una revista en Francia", señaló.

Al mismo tiempo, dejó en claro que "me gustan las cámaras. A mí siempre me gustó la tele, pero no era algo que yo pensara que fuera lo mío".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??????? ???????? (@isi.carvallo)

Isidora Carvallo causa furor en redes sociales

Tal ha sido el arrastre que ha tenido Carvallo, que cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram, donde podemos ver varias fotos de ella modelando en diferentes contextos.

En las imágenes se puede notar el gran parecido que tiene a su madre y también se le ve acompañada de su actual pareja, con la que lleva un año pololeando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ??????? ???????? (@isi.carvallo)

Todo sobre Famosos chilenos