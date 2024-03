Reportan caída de Instagram y Facebook a nivel mundial

Una serie de problemas han reportado los usuarios de la red social Instagram y Facebook, luego de que la mañana de este martes 5 de marzo, tanto la aplicación como el sitio web presentaran intermitencias y problemas de conexión.

La falla ha sido reportada en varios países, viralizándose a través del hashtag #InstagramDown y #FacebookDown en la plataforma X (ex Twitter).

Según el sitio DownDetector, que monitorea las distintas plataformas, cerca del mediodía de esta jornada ambas redes sociales comenzaron sus intermitencias.

Porfavor no se burlen de #Facebook , está fallando y todo pero respeten. #facebookdown #instagramdown pic.twitter.com/hf6VCxaf04

Yes guys Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/AuV824N2vb