Desconocido causa furor al ocultar dinero en la calles de Santiago: El que lo encuentra se lo queda

Virales se han hecho en las últimas semanas los videos de @cashmoneycl, un usuario de Instagram que esconde dinero en efectivo por distintos lugares de Santiago, con la finalidad de que quien lo encuentre se lo quede.

El internauta, quien mantiene su identidad anónima, acumula casi 150 mil seguidores en la mencionada red social, logrando forjar en un par de semanas una comunidad que se expande con velocidad.

¿Cómo funciona la manera de regalar dinero a desconocidos?

La dinámica de los videos del usuario es sencilla. En su contenido se puede observar como escoge algún punto de Santiago (estaciones de Metro, plazas transitadas, o incluso, el mall) para esconder billetes de distinta denominación.

Una vez realizado lo anterior, exhibe el entorno de donde escondió el dinero y le hace un acercamiento al lugar específico para disminuir la dificultad de encontrarlo.

Es así que en una ocasión, gracias a una cámara de seguridad cercana, logró captar el momento en que un afortunado seguidor encontró los billetes escondidos.

¿Por qué el usuario desconocido regala dinero?

El pasado lunes 26 de febrero, cuando alcanzó los 100 mil seguidores en Instagram, subió un post expresando que “nunca me imaginé generar este movimiento en menos de un mes y tener tanto afecto por gente que realmente no me conoce, pero le gusta el contenido que hago”.

“Les prometo gente que para festejar los 100 mil seguidores se vienen videos con emprendimientos y marcas muy buenas que estamos organizando para ustedes”, agregó.

Posteriormente, enfatizó en que quiere que sus seguidores sepan que “esto no tiene ningún fin de fallar o mentir y sobre todo engañar a la gente. Aquí todo lo que se genere o se pueda generar será para la gente”.

“Aquí estamos para ayudar, para aportar, para sumar y el que tenga un poco de suerte en la pasada se lleva un dinero de mis videos”, subrayó.

