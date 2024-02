"Está muy bueno, pero cuidado": La controvertida opinión de un español sobre el pisco chileno

23 feb. 2024 - 16:05 hrs.

Un usuario de TikTok identificado como Antonio Jaen tuvo una controvertida opinión sobre el pisco chileno, destilado que, sin duda, es el más popular de nuestro país.

Pese a que reconoció que le gustó este trago nacional, alertó sobre las precauciones que se debe tener al beberlo.

"Está muy bueno, pero cuidado"

"El pisco está muy bueno, pero cuidado que es fácil pasarse", escribió en la descripción del clip, mientras que en el video mismo puso que "no sé si volveré a beber pisco".

Antonio Jaen, español opina sobre el pisco chileno (TikTok)

Según comenzó relatando Antonio, hace dos semanas que está en Chile y durante este tiempo "me he dado cuenta de lo peligroso que es el pisco", aseveró.

"Llevo aquí dos semanas y este fin de semana ha sido la primera vez que he probado el pisco, que es una bebida alcohólica que se bebe en Chile para salir de fiesta", añadió.

Sobre el trago como tal, indicó que "me ha parecido una bebida muy peligrosa porque está muy buena, pero es que te pega un pelotazo. Yo creo que al tercer, cuarto pisco, yo estaba diciendo 'no puede ser que yo vaya fatal y los amigos con los que estaba eran como otro pisco más, otro pisco más'. No entiendo el nivel de beber pisco que tenéis, pero es totalmente alucinante".

@antoniojaen_ El pisco está muy bueno pero cuidado que es facil pasarse 😰 ig: jaennnnnn__ ♬ sonido original - Antu

Finalmente, Antonio señaló que es "una bebida alcohólica que está rica, es como que vas a morir totalmente. En España hay mucha gente que bebe mucho, pero es como ron cola, ginebra limón, pero aquí es el pisco, totalmente".

Los consejos de los chilenos

El video se llenó de comentarios de chilenos que incluso le entregaron recomendaciones para tomar pisco.

"Es un aguante que se construye en la adolescencia", "y eso que no has estado en Fiestas Patrias", "tomas un vaso de agua, mientras tomas pisco, y ya no amaneces así, eso me han contado", fueron algunas de las opiniones que le dejaron.

