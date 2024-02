"El mejor invento de Chile": La sorpresa de tiktoker uruguayo al conocer el tostador de pan chileno

20 feb. 2024 - 12:05 hrs.

Un uruguayo que vive en Chile utilizó su cuenta de TikTok para mostrar lo impactado que quedó al conocer el tostador de pan chileno.

Este artefacto de cocina es parte de la idiosincrasia de los chilenos y consiste en un aparato elaborado de hojalata o de acero inoxidable con un mango.

El tostador se pone en el quemador de la cocina para, principalmente, calentar pan, aunque también hay quienes lo colocan debajo de la olla al cocinar arroz.

Uruguayo elogia tostador de pan chileno (TikTok)

"El mejor invento de Chile"

Mediante su cuenta de la red social china, el usuario identificado como @el.chichoo tituló el video diciendo que es "el mejor invento de Chile", mientras aparecía con un tostador en su mano.

"Cuando me vine a vivir a Chile me encontré que en la cocina estaba esto. Yo, por supuesto, no sabía para lo que era", comenzó diciendo.

El aparato le causó curiosidad, por lo que preguntó que "¿para qué es este aparatito cuadradito que tienes ahí en la cocina?", y le indicaron que es para tostar pan.

"Después de que lo empecé a usar, mi vida cambió completamente", reconoció.

"Amigos, esto es increíble. Este invento es chileno y es un tostador de pan muy sencillo, muy práctico, porque funciona muy bien. Yo realmente estaba como que estos chilenos viven en el 2050", finalizó.

Su elogio al tostador fue valorado en la red social, aunque hubo usuarios que indicaron que no solo existe en Chile, ya que también se utiliza en otros países de América Latina como Argentina, Venezuela y Colombia.

