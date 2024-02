"¡Hasta cuándo!": Española pide el fin del "monstruo" del Festival de Viña tras pifias a Javiera Contador

27 feb. 2024 - 22:35 hrs.

Uno de los momentos que marcó la segunda noche del Festival de Viña 2024, fueron las pifias que recibió la humorista chilena Javiera Contador.

La comediante duró cerca de 40 minutos en el escenario, con una rutina que estuvo marcada por los abucheos que recibió, los cuales solo fueron aplacados cuando apareció en escena el elenco de "Casado con Hijos", quienes salvaron su rutina.

Española pide fin al monstruo

A través de redes sociales, una usuaria española llamada Yurema Belloso, subió un video furiosa en el que exige que el "monstruo" de la Quinta Vergara llegue a su fin.

"Como siempre y todos los años, el monstruo de Viña se hace presente y yo aquí me voy a descargar. Me parece una auténtica falta de respeto, una auténtica vergüenza, lo que anoche vivió esta artista", señaló la española en referencia a Contador.

Javiera Contador tras su show en el Festival de Viña del Mar 2024

Si bien reconoció que ella no conocía el trabajo de Javiera Contador ni a ella como actriz, logró notar de inmediato la incomodidad de la comediante.

"Yo no entiendo como al día de hoy, a las alturas a las que estamos se siga avalando al Monstruo de Viña, se siga avalando básicamente el bullying y la violencia verbal, las redes sociales bombardeando a memes y comentarios brutalmente a esta persona", agregó.

"¡Hasta cuando chu... vamos a estar con este nivel de odio, de bullying y burla!", se preguntó Yurema, quien luego paró de inmediato a quienes pudieran decirle que el "monstruo" es una tradición.

"Si me viene algún imbécil a decir ‘es que es una tradición’, ya te digo yo por dónde me paso tu tradición, porque en mi país una de las tradiciones es clavarle espadas a un animal al frente de todos ¿y por eso yo lo tengo que avalar? ¿Que acaso no soy una persona que tiene conocimiento y ve que eso está mal?", se cuestionó.

"Espero y deseo que algún día esta hue... se acabe, que el famoso ‘Monstruo de Viña’ desaparezca y que llegue el día que a una sola persona se le ocurra abuchear y lo echen por salvaje", concluyó diciendo en el video, que generó reacciones divididas de parte de sus seguidores.

Revisa su video

