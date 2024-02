Así luce hoy el actor tras Brunito de "Los 80"

27 feb. 2024 - 21:14 hrs.

Uno de los personajes más recordados de la serie "Los 80" corresponde al de Bruno, mejor conocido como "Brunito".

Si bien muchos creen que es el comediante Luis Slimming quien lo personificó, ya que él mismo ha hecho chistes sobre aquello, lo cierto es que el actor que estuvo detrás de Brunito es Pablo Freire.

A lo largo de las temporadas, que se extendieron entre los años 2008 al 2014, vimos el crecimiento tanto de su personaje como de Pablo, quien comenzó a grabar la serie cuando tenía menos de 10 años.

El tierno "Brunito" de "Los 80"

En la ficción, era el mejor amigo de Félix (Lucas Bolvarán), el hijo de la familia Herrera —que protagonizaba la historia— y su personaje se caracterizaba por su sabiduría y buen comportamiento.

Muchos recordarán que cuando su Félix y Bruno ya eran adolescentes, tomaron caminos diferentes. Mientras el primero se convirtió en un rebelde, el segundo seguía enfocado en sus estudios, tratando de "enrielar" a su mejor amigo de infancia.

Félix y Brunito de "Los 80"

La amistad entre ambos logró prevalecer, pese a estos vaivenes, y terminaron la serie con sus personajes siendo amigos.

El presente de Pablo Freire

En conversación con Canal 13, Pablo contó que actualmente se encuentra en el último semestre de la carrera de Derecho, en la Universidad Católica de Valparaíso.

"Estoy haciendo mi memoria sobre la propiedad intelectual, que es la rama del Derecho que procura la protección del derecho de autor y los derechos conexos a este. Ahí entra la protección de cualquier tipo de creador, entiéndase escritores, músicos, guionistas o actores", expresó.

A futuro, Freire confesó que le gustaría dedicarse a la docencia. "Toda la vida he tenido la vocación de enseñar. Me encantaría llegar a ser profesor algún día, es algo que me gustaría mucho. También, una pasión mía es leer y escribir, de ahí que me veo desde chico siendo profe en la U y en la academia", manifestó.

Pese a lo anterior, no descarta volver a su trabajo actoral. "Creo que de la actuación solo estoy lejos circunstancialmente, por estar plenamente dedicado a estudiar una carrera diferente. Confío en que algún día vuelva a la interpretación de algún modo", concluyó.

Así luce hoy Pablo Freire

