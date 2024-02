"Un abrazo grande": El mensaje de Magdalena Piñera en apoyo a Miguelo tras la muerte de su hijo

27 feb. 2024 - 20:40 hrs.

Fue durante la jornada del martes que se dio a conocer la noticia del deceso de Sebastián Esbir Cummins a los 32 años de edad.

Sebastián era hijo del cantante y empresario Miguel Esbir, también conocido como Miguelo, y la exfigura televisiva Ana María Cummins.

Cabe destacar que el hijo del extinto matrimonio vivía con una parálisis cerebral desde la infancia, luego de haber sufrido un accidente al caer a la piscina, lo que le produjo un daño neurológico.

"Un día me llaman al teléfono de mi oficina y me dicen que Sebastián había tenido un accidente. Era el mes de noviembre. Ahí comenzó otra vida, otro cuento, otra historia, para todos nosotros. Ahí empezó lo más duro, que ojalá a nadie en el mundo le toque lo que me tocó a mí, que es el accidente de un hijo", contó en alguna oportunidad Miguelo.

Miguelo junto a su hijo Sebastián / Archivo Aton

El mensaje de Magdalena Piñera por la muerte de Sebastián Esbir

Fue a través de sus redes sociales que el propio Miguelo reveló la muerte de su hijo: "(Sebastián) nos iluminó con su sonrisa, su valentía y con su vida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguelo Esbir (@migueloesbir)

"Además, les quiero agradecer a todos por su cariño y condolencias que le han dado a través de mi persona. Me encantaría detenerme a contestar a todos, pero se me hace muy difícil. Gracias a todos por el cariño que han demostrado hacia mi hijo, Sebastián Esbir Cummins", expresó.

En esa misma publicación, Magdalena Piñera, una de las hijas del recientemente fallecido expresidente Sebastián Piñera, entregó sus condolencias por la pérdida.

"¡Fuerza! Nada más que eso va quedando. Un abrazo grande", indicó la señaló la profesora.

