El vocalista de Maná tuvo que aclarar sus dichos: ¿Cuál fue la polémica por la salida al mar para Bolivia?

27 feb. 2024 - 10:15 hrs.

En febrero del 2023, la banda mexicana Maná parecía estar lista para presentarse en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, a pocos días de que el certamen comenzara, los artistas cancelaron su show.

Los motivos tenían directa relación con la salud del vocalista del grupo, Fher Olvera, quien a principios de ese año había sido operado de la rodilla, sin que alcanzara a recuperarse a tiempo para el evento.

Fher Olvera, vocalista de Maná/ AFP

Ese episodio hizo que reflotara una antigua polémica por las declaraciones que Fher hizo en 2017, en las cuales supuestamente "prometió" no volver a Chile si no se le daba mar a Bolivia.

Durante la noche de este martes, los intérpretes de "Mariposa traicionera" volverán por su revancha a la Quinta Vergara, y en la conferencia de prensa previa a su presentación fueron consultados sobre este tema.

¿Qué dijo Fher Olvera sobre la salida al mar para Bolivia?

En concreto, en marzo de 2017, Olivera expresó en Bolivia que "históricamente sería justo" que Chile le diera "un pedacito" de costa al país mediterráneo para que así finalmente tuviera "salida al mar".

Ahora, tras ser consultado por periodistas, el líder de la agrupación aclaró sus dichos: "A veces las cosas se sacan de contexto".

"Yo di una opción, pero muy respetuosa, de decir 'oye algún día se pudieran poner de acuerdo los pueblos chilenos y bolivianos en abrir una 'canchita', una pequeña franja de salida al mar a Bolivia, y tal vez funcionaría para los dos países", explicó.

En este sentido, insistió en que "no se puede meter con la integridad con un país que tiene el mar, que no lo quiere hacer o no puede hacerlo por alguna razón política o hasta económica".

Maná será la banda encargada de abrir la tercera jornada del Festival de Viña, en la que también se presentará el grupo australiano Men at Work. La cuota de humor estará en manos de Luis Slimming.

