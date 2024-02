"Nos iluminó con su sonrisa y valentía": La sentida despedida de "Miguelo" a su fallecido hijo Sebastián Esbir

26 feb. 2024 - 17:50 hrs.

Tras la muerte de su hijo Sebastián Esbir Cummins a los 32 años de edad, el empresario Miguel "Miguelo" Esbir le dedicó una emotiva publicación a través de sus redes sociales.

El familiar del músico sufría una parálisis cerebral desde que tenía 3 años de edad, cuando sufrió un accidente.

En ese entonces, cayó a la piscina del hogar y el tiempo que estuvo sumergido —sin que nadie se percatara en un principio— le provocó un daño neurológico que lo acompañó por el resto de su vida.

"Nos iluminó con su sonrisa, valentía y vida"

El intérprete de "Filo contigo" abrió su corazón con sus seguidores de Instagram, comentándoles la noticia de que su hijo había partido de este mundo.

Miguelo y su hijo Sebastián participando en una corrida en 2018 (Aton)

"(Quiero) Transmitirles además el ejemplo de vida y amor que dejó mi hijo a la familia y a todas las personas que lo conocieron. Nos iluminó con su sonrisa, su valentía y con su vida", partió señalando "Miguelo".

Agregó en su posteo que "les quiero agradecer a todos por su cariño y condolencias que le han dado a través de mi persona. Me encantaría detenerme a contestar a todos, pero se me hace muy difícil. Gracias a todos por el cariño que han demostrado hacia mi hijo, Sebastián Esbir Cummins".

El mensaje está acompañado de dos fotos: en la primera, padre e hijo posan cariñosamente junto a una torta; mientras que la segunda corresponde a una corrida en la que los Esbir participaron hace algunos años.

¿Cómo afrontó "Miguelo" el accidente de su hijo Sebastián?

En 2021, en un programa de Canal 13, el empresario recordó el accidente que le cambió la vida a su familia.

"Un día me llaman al teléfono de mi oficina y me dicen que Sebastián había tenido un accidente. Era el mes de noviembre. Ahí comenzó otra vida, otro cuento, otra historia, para todos nosotros. Ahí empezó lo más duro, que ojalá a nadie en el mundo le toque lo que me tocó a mí, que es el accidente de un hijo", relató.

"Me quedé como un mes en el pasillo de la clínica. Tengo momentos medios borrados. Cuando abrió los ojos por primera vez y me reconoció, yo estaba muy alegre, pero iba a quedar con secuelas. No importa, la cosa es que está viviendo", rememoró Esbir, siendo eso una de las únicas cosas que le importaba en ese entonces.

Con el objetivo de enfrentar de forma óptima la rehabilitación de Sebastián, fueron a Cuernavaca, México, por mucho tiempo, en donde le operaron los tendones.

"Es un niño muy valiente porque ha crecido su cuerpo así también, entonces yo pienso como papá que él se ha comido los propios dolores físicos en su crecimiento. Es un niño que tiene una mirada feliz", contó "Miguelo" en 2021.

