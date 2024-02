Daniela Aránguiz se sincera sobre su relación con Luis Mateucci: "No le importa el escote ni que mi falda sea muy corta"

26 feb. 2024 - 10:00 hrs.

La influencer Daniela Aránguiz se sinceró sobre su relación con Luis Mateucci, luego del fin de su matrimonio con el exfutbolista Jorge "Mago" Valdivia.

La exchica reality reveló que con el argentino se siente más libre y considera que está en uno de los mejores momentos de su vida.

"Ando muy contenta. Creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi adolescencia madura, me siento feliz. Estoy disfrutando cada momento, sin pensar en el ayer ni en el mañana, solo vivir lo de ahora", confesó a LUN.

"He aprendido un montón de cosas con él que antes no me daba cuenta. Disfruto de las cosas sencillas, antes podía estar en el mejor hotel del mundo con grandes lujos y lo pasaba pésimo. Y ahora puedo estar en una carpa en un reality pasándolo increíble".

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci (Instagram)

"No le importa el escote ni que mi falda sea muy corta"

Sobre el inicio de su pololeo, manifestó que "Luis llegó en un momento muy lindo y justo en mi vida, se lleva muy bien con mis hijos, es súper respetuoso de mis tiempos con ellos y se adecua a cosas que no está acostumbrado, como sacarse la mugre andando en scooter con Jorgito (el hijo que tiene en común con Valdivia)".

La exchica Mekano también sinceró que Mateucci le devolvió la seguridad: "Me siento super feliz y segura de mí misma, estoy con un hombre que me devolvió la seguridad y que también se presta para el show", dijo.

"Luis, como buen argentino, se presta para mis juegos y no me juzga, y le encantan. Además que siempre me dice que me veo preciosa, no le importa el escote ni que mi falda sea muy corta. Puedo ser más libre, más yo", añadió.

