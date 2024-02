"Un error brutal": Las críticas de Neme a la producción de Viña por no tener un premio especial a Andrea Bocelli

27 feb. 2024 - 09:27 hrs.

El conductor del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, criticó a la producción Festival de Viña del Mar 2024 por no tener un premio especial para el tenor italiano Andrea Bocelli.

Con una increíble puesta en escena, Bocelli pisó la Quinta Vergara junto a 114 personas, entre coristas y músicos. El show fue ampliamente ovacionado por el público, quienes incluso pidieron la Gaviota de Platino, reconocimiento que no se entregó debido a que no contaban con una.

Luego de que Bocelli bajara del escenario, el Monstruo despertó y comenzó a pifiar por largos minutos para exigir su regreso, lo que finalmente no se concretó.

"Un error brutal"

El conductor de Mucho Gusto catalogó como un error que la producción no haya contado con una gaviota de platino para Andrea Bocelli.

"Fue un error brutal, tú tienes una presentación sublime y le dices al público, no tenemos más premios, estás provocando al público", señaló Neme.

En esa línea cuestionó: "¿cómo le dices al público que no tienes una gaviota de platino? Si acabas de ver el espectáculo más sublime de los últimos 5 o 6 años del festival, tú no puedes decir, no tenemos, no alcanzó el presupuesto, no tenemos gaviota de platino".

Andrea Bocelli y su hijo Matteo Bocelli junto a la gaviota de plata (Aton)

Coincidiendo con la opinión de Neme, el periodista Andrés Caniulef manifestó "sumas más de 100 músicos arriba en la Quinta Vergara, el mayor despliegue en la historia del Festival de Viña del Mar, lo venden como el gran artista, el gran maestro que es, entonces ¿por qué no le das un reconociendo a esa altura que estás presentando? Yo creo que finalmente se vivió como un error".

Caniulef se contactó con el conductor del Festival de Viña del Mar, Francisco Saavedra, quien le explicó que debido a que no contaban con gaviota de platino, los animadores propusieron entregarle una segunda gaviota de oro a Bocelli, sin embargo, esto no fue posible, ya que cuentan con los premios exactos, según el número de artistas.

"El problema es que las gaviotas están en el número exacto, es decir, si entregas una extra tendrías que mandar a hacer otra. No existe la gaviota de platino, no está construida, no está fabricada", indicó Caniulef.

