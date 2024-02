"Pronto estaré con ustedes": Gonzalo Cáceres envía emotivo mensaje mientras permanece internado en hospital

18 feb. 2024 - 14:15 hrs.

La icónica exfigura de televisión, Gonzalo Cáceres, agradeció las muestras de cariño que ha recibido a través de redes sociales, mientras permanece internado en un hospital ubicado en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana.

El estilista decidió ingresar al recinto de salud a mediados de diciembre de 2023, con el propósito de prevenir futuras complicaciones derivadas de su diabetes.

Después de un largo periodo -la última vez que el también maquillador apareció en las plataformas fue este 14 de febrero- en el marco del Día de los Enamorados y la Amistad, deseando a sus seguidores que disfruten del amor.

"Yo los amo mucho"

En un video grabado por una de sus amigas, dijo a sus seguidores: "Gracias y muchas gracias por todos los miles de mensajes de cariño que me han escrito, realmente yo los amo mucho".

"Esta es la manera de darme cuenta de que me siguen amando. Han pasado 52 años en este ambiente y yo los he amado tanto y veo que ustedes me siguen amando por generaciones. Gracias por todo el inmenso cariño, por todas sus frases maravillosas. Realmente son maravillosos", señaló.

"Ya pronto estaré con ustedes"

Cáceres avisó que tratará de responder los mensajes que le han llegado e hizo una especial petición: "Cuídense mucho, los quiero. Ámense, como Dios los sigue amando cada día. El amor es más fuerte, como dijo el santo padre Juan Pablo II".

"Ya pronto estaré con todos ustedes", anunció Gonzalo, pero "mientras, ámense, cuídense y que todo sea lo mejor para ustedes. Los amo. Besos miles para todos ustedes. El Gonza".

Su publicación suma miles de likes y comentarios de parte de usuarios que le desean una pronta recuperación.

