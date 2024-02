Juanita Ringeling muestra a su bebé Loica con tierna publicación en Instagram: "Qué regalo este parto"

18 feb. 2024 - 11:21 hrs.

A pocos días del nacimiento de su hija, la actriz nacional, Juanita Ringeling, le dedicó una emotiva publicación en Instagram a su bebé "Loica", cuyo padre es el también actor Matías Assler.

Mediante tres fotos en las que aparece amamantando a su pequeña, la artista recordó los momentos previos a dar a luz, señalando la emoción que tuvo al tenerla por primera vez entre sus brazos.

"Llegaste un poco antes de lo planificado"

En un posteo que acumula más de 59 mil likes, Juanita escribió: "Llegaste volando, mi pequeña loica. Impetuosa abriéndote paso a la vida. Un poco antes de lo planificado, la luna llena tuvo su influencia (y la mudanza también). Los pajaritos cantaban tu llegaba, las nubes y la oscuridad fueron disipándose en el camino y así también abriéndose el cuerpo, contracción tras contracción".

"El dolor, el dolor al que tanto tememos, pero que en un parto se transfigura significando vida, salud, cuerpo presente. Así llegamos a la clínica, caminando escaleras, ascensores, ingresos... todo con los ojos semicerrados", agregó.

Matías Assler y Juanita Ringeling junto a su hija Loica (Instagram)

En ese momento en que "rompió bolsa", Ringeling creyó no ser capaz de dar a luz a su hija: "Pujo de nuevo, siento que no puedo. Pero sé en el fondo que ese miedo es la constatación de que ya estás aquí".

"Te tomo y me cuesta entender que has salido de mí, que luego de 9 meses ya no somos el mismo cuerpo. Que ya estás afuera; una pequeña personita. Nos mantenemos unidas por un cordón que aún palpita y te refugias en nuestro abrazo emocionado de tu llegada", sinceró.

"Qué regalo este parto"

La actriz agradeció que el cuerpo médico le permitiera parir naturalmente.

"Qué regalo este parto (...) el regalo de la no intervención, el regalo de confiar en nuestros cuerpos vasija y en su capacidad maravillosa de parir naturalmente", escribió.

