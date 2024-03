Javiera Contador anunció que prepara nuevo show y compartió sentido mensaje: "Volveré más divertida que la última vez"

03 mar. 2024 - 08:21 hrs.

La actriz y comediante nacional, Javiera Contador, recibió pifias durante su presentación en el Festival de Viña 2024, convirtiéndose en la única "víctima" del "monstruo" en esta edición del certamen.

Sin embargo, tras su acontecido show, ha enfrentado la situación y ha reflexionado sobre lo que pasó en aquella segunda noche del Festival.

La emoción de Javiera Contador

Luego que una periodista en la carpa de prensa la felicitara por su "valentía", Contador se emocionó y lágrimas brotaron por sus ojos, luego que otros reporteros se unieran a los mensajes positivos.

Javiera Contador en Viña 2024 / Aton

Javiera contestó que "uno siempre aprende. Ahora estoy muy en la emoción para mentirles (...) tengo la cabeza hecha una papa en este minuto".

Sobre las pifias expresó que "cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya, la persona que quiere que siga igual no escucha mucho" y por lo anterior se hace difícil continuar en el escenario.

La reflexión de Javiera Contador tras Viña 2024

Con los ánimos un poco más calmados, la comediante compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que no solamente agradeció a quienes la han apoyado, sino que también reflexionó sobre la situación y sacó algunas conclusiones.

"Tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena (...) Obviamente que uno entiende que son las reglas del juego, que siempre ha sido así y que el escenario es el espacio en el que uno puede demostrar trabajo, talento, etc.", señaló Contador.

"Comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (Y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento). Volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez)", consignó.

Además, la actriz anunció que prepara un nuevo show, para el cual, ya tiene un título, el cual será: "Les juro que lo puedo hacer mejor".

