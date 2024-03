El mea culpa de Javiera Contador tras su fallida rutina en Viña 2024: "Honestamente, fui incapaz"

02 mar. 2024 - 16:10 hrs.

Una de las presentaciones más comentadas de la última versión del Festival de Viña del Mar fue, sin dudas, fue la de Javiera Contador, quien fue abucheada por el público de la Quinta Vergara luego de que su rutina de humor no los convenciera.

La actriz comediante se presentó en la segunda noche del certamen, justo después de Andrea Bocelli. Apenas pisó el escenario comenzó a recibir pifias del "monstruo" que exigía el regreso del tenor italiano, lo que afectó su espectáculo.

A través de su cuenta de Instagram, contador hizo un sentido mea culpa por su fallida presentación, y es que se tuvo que retirar antes de lo previsto, sin ningún premio en sus manos.

El mea culpa de Javiera Contador

"Lo primero que quiero agradecer son las infinitas demostraciones de amor y apañe en todas sus formas y expresiones. Lo agradezco porque sé que es un cariño incondicional. Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena", comenzó escribiendo la actriz.

En la misma línea, se refirió a la difícil semana que vivió en la previa a su show: "Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó. Obviamente, uno entiende que son las reglas del juego y que el escenario es el escenario donde uno puede demostrar trabajo (…) Yo, honestamente, fui incapaz".

Acto seguido, criticó las condiciones en las que debió hacer su rutina: "Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta muy enojada, me descolocó totalmente. No hice mi rutina. ¡Apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido (y al comienzo sin agua!!)".

"Comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto. Al contrario, asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias. (Y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento)", remarcó.

"Les juro que puedo hacerlo mejor"

Asimismo, manifestó que "los que estuvieron ahí saben que la situación era insostenible. Lo siento en el alma. Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo".

Fue entonces que informó sobre su próxima presentación -aun sin fecha ni lugar definido- se llamará "Les juro que lo puedo hacer mejor". Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios brindando apoyo a la artista. Incluso, Alison Mandel, humorista que también se presentó en la Quinta Vergara, ofreció ser la telonera de su próximo show.

