"La rutina estuvo mal": La autocrítica de Javiera Contador tras fallida presentación en Festival de Viña del Mar

La comediante Javiera Contador habló en extenso tras su fallida rutina en el Festival de Viña del Mar, por la que fue fuertemente pifiada por parte del público presente en la Quinta Vergara.

Contador conversó con el programa satélite del Festival, "Arriba Viña", realizando un análisis de lo vivido durante la noche del lunes 26 de febrero.

"La rutina estuvo mal"

"Es un golpe fuerte. Lo que tiene el Festival es un nivel de exposición altísimo. Altísimo. Yo no he prendido la TV porque no tengo la capacidad emocional ahora, pero cacho como funciona, algo de años llevo en este oficio", partió diciendo la comediante en la conversación.

Sobre las razones de su fracaso, dijo que, "fueron una suma de circunstancias. Si uno analiza solo una cosa, que la rutina estuvo mal, obvio que estuvo mal, pero también porque no la pude hacer. No pude".

Contador reconoció que si bien veía que algunas personas alentaban a que siguiera con la rutina, las pifias la desconcentraban a tal nivel que no lograba continuar con su relato.

"Cuando salgo y veo que las circunstancias no están dadas, me cuesta mucho. Y no pude. Yo sé que (dije) historias que no las terminé, porque no sabía qué hacer. Quizás con todo el oficio que uno tiene, me falta oficio. Me falta. De verdad, porque lo traté, lo intenté", aseveró.

"Siento que fue una suma de malas circunstancias", agregó la también animadora de televisión, quien dejó en claro que este momento no la definirá. "La vida continúa (...) hay que guardarse un ratito", concluyó.

¿A qué hora empieza el Festival de Viña 2024?

A diferencia de años anteriores, el Festival de Viña del Mar adelantará su inicio, puesto que comenzará a las 21:20 horas.

Cabe mencionar que los últimos años partía a las 22:00 horas o, incluso, minutos después.

¿Qué radios transmiten el Festival de Viña del Mar?

La versión 2024 del Festival será transmitido por ADN Radio (frecuencia 91.7 en Santiago) y Radio Pudahuel (90.5 en Santiago), ambas pertenecientes al grupo Prisa Media.

La parrilla completa del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realizará desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla es la siguiente:

Domingo 25 de febrero:

Alejandro Sanz

Alison Mandel (humor)

Manuel Turizo

Lunes 26 de febrero:

Andrea Bocelli

Javiera Contador (humor)

Miranda!

Martes 27 de febrero:

Maná

Luis Slimming (humor)

Men At Work

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

