Hong Kong registra casi 10.000 rayos en una sola noche según observatorio meteorológico

Una tormenta eléctrica dejó casi 10.000 rayos en una noche en Hong Kong, según los datos publicados por el observatorio meteorológico municipal.

La ciudad semiautónoma en el sur de China está acostumbrada a una elevada humedad en esta época previa a la temporada de monzones en la que son habituales los chubascos repentinos.

A partir de las nueve de la noche del martes, en medio de un fuerte aguacero, el cielo se encendió con hasta 5.914 rayos en una sola hora, que iluminaban constantemente los puntiagudos rascacielos de la ciudad.

A las 10:59 de la mañana del miércoles, el número de rayos registrados se había elevado a 9.437, según este observatorio.

Just a casual Tuesday night torrential downpour with thunder and lightning ⛈️ ⚡️ #HongKong #Weather pic.twitter.com/1o8Ag75qNe