"No hay forma de que no le afecte": Esposo de Javiera Contador tras fallido paso de la comediante por Viña 2024

Diego Rougier, esposo de Javiera Contador, y parte de su staff, se refirió al paso de la comediante por el Festival de Viña del Mar, el cual se vio empañado por las pifias del Monstruo.

Un día después de lo ocurrido, el director de cine, teatro y televisión, contó cómo estaba el ambiente en la Quinta Vergara cuando Javiera se tuvo que presentar.

"La gente estaba pifiando fuertísimo. Cuando salió la Javi, nosotros ni siquiera escuchamos su presentación, nos tomó por sorpresa porque era una situación súper tensa", confesó a LUN.

A fines de enero, la comediante fue pifiada en el Festival de Coihueco, en la región del Ñuble, noticia que se supo públicamente recién una semana antes de su presentación en Viña 2024.

"No hay forma que no le afecte"

Lo ocurrido en Coihueco "la afectó", reconoció su marido, sumado a que su voz no estaba en "óptimas condiciones" para su show del lunes.

"Eso no quiere decir que uno no haga la autocrítica. Porque aunque todo eso genera una presión en la artista, ella podía haberse sobrepuesto. Pero la Javi no pudo. Le afectó mucho esa presión en el escenario, encontrarse con esa reacción del público", señaló Rougier.

Respecto a cómo se encuentra Javiera, sinceró que "no hay forma de que no le afecte, es una mujer sensible. De hecho, esa sensibilidad le jugó en contra en el escenario. Pero es fuerte y sabe que esto es una carrera de larga distancia. Hay partidos que se ganan, otros se pierden o se empatan. Así es la vida. Javiera es una gran luchadora, va a aprender de esto y va a seguir".

En cuanto a la rutina que presentó "siento que la Javi no pudo ser la Javi arriba del escenario. Es una pena porque yo sé lo talentosa que es. Siento que fue una lástima no haber podido mostrar lo que teníamos preparado. Pero bueno, así son las cosas", dijo.

El argentino también destacó la valentía que tuvo la comediante tras salir al escenario entre las pifias del Monstruo luego de la presentación de Andrea Bocelli.

"Yo admiro el coraje de Javi, su valentía y la fuerza que tuvo para estar en el escenario. Ella tenía muchas ganas de poder compartir lo que ella hace con la gente, pero también creo que fue super valiente y consciente de decir 'señores, si no tienen ganas de esto, no hay problema, me voy'. Y eso es un gesto de valentía muy fuerte".

En la misma línea, Rougier sinceró que "yo la admiro profundamente, siento que tuvo una enorme conciencia de lo que estaba pasando. Por ahí podría haberse aislado un poco y haber empujado la rutina sola, pero me parece que fue muy inteligente en escuchar lo que estaba pasando".

