28 feb. 2024 - 07:30 hrs.

Este miércoles 28 de febrero se desarrolla la cuarta jornada de la 63° versión del Festival de Viña del Mar, evento que se extenderá hasta el viernes 1 de marzo.

Una de las novedades de esta edición es que se adelantó el horario de inicio del Festival para las 21:20 horas.

Al igual que las noches anteriores, este miércoles un comediante tendrá la dura misión de hacer reír al Monstruo, luego del aplaudido debut de Luis Slimming, más conocido como "Don Comedia".

¿Qué humorista se presenta hoy en el Festival de Viña?

El humorista que se presenta este miércoles 28 de febrero en el Festival de Viña del Mar es Luis "Lucho" Miranda, otro debutante en el Quinta Vergara.

El tiktoker de 28 años es oriundo de Vicuña, en la región de Coquimbo, y se hizo conocido tras participar en el programa de Mega "Got Talent Chile" en 2021, donde obtuvo el segundo lugar.

Ese mismo año también se presentó en el escenario de la Teletón, institución de la que formó parte cuando era un niño.

Luis "Lucho" Miranda (Aton)

Durante la conferencia de prensa previa a su presentación, el humorista adelantó que realizará muchos chistes de "mi situación personal, las cosas que he vivido, las que he tenido que hacer para llegar a este escenario tan importante".

En la instancia fue consultado sobre las pifias que recibió Javiera Contador la noche del lunes, ante lo que señaló: "La sensación que me generó que lo vi desde la casa fue de pena, dolor de guata. Sobre todo, ahora que voy a Viña, antes lo veía de espectador y me generaba una sensación muy parecida, pero ahora fue el sobre".

Finalmente, el comediante manifestó "si me va bien o si me va mal no va a definir mi carrera, son varios los escenarios donde quiero actuar. Entonces yo sé que Viña es muy importante y de verdad que eso va a ser un cemento, una base para todo lo que viene después, pero no es definitorio".

La parrilla del Festival de Viña

La nueva edición del Festival de Viña del Mar se realiza hasta el viernes 1 de marzo de 2024. La parrilla de lo que queda de certamen es la siguiente:

Miércoles 28 de febrero:

Mora

Lucho Miranda (humor)

Anitta

Jueves 29 de febrero:

Los Bunkers

Sergio Freire (humor)

Young Cister

Viernes 1 de marzo:

Maria Becerra

Alex Ortiz (humor)

Trueno

¿Quedan entradas para ir al Festival?

Según indica PuntoTicket en su sitio web, quedan entradas disponibles para determinadas noches, ya que otras están agotadas.

Específicamente, las jornadas que siguen abiertas para el público son las del miércoles 28 y jueves 29 de febrero, y la del viernes 1 de marzo.

Para estas tres noches, los precios de los boletos corresponden a:

Palco: $287.500

Platea Preferencial: $205.620

Platea Premium: $158.700

Platea Golden: $131.100

Platea General: $103.500

Galería: $39.675

Silla de ruedas: $39.675

Acompañante silla de ruedas: $39.675

