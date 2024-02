Tercera noche del Festival de Viña del Mar: Maná, Luis Slimming y Men At work gozan de rotundo éxito

28 feb. 2024 - 03:03 hrs.

Este martes 27 de febrero fuimos testigos de la tercera noche del Festival de Viña del Mar, que estuvo marcada por la presencia masculina sobre la Quinta Vergara.

Lo anterior porque los artistas que se presentaron, en orden de aparición, fueron Maná, el comediante Luis Slimming, y Men At Work.

Una jornada que logró solo éxitos, a diferencia de la segunda noche, en la que el "monstruo" despertó y devoró a la comediante Javiera Contador.

Maná encantó pese a problemas de voz

Cinco minutos antes de las 22 horas, Maná se presentó sobre el escenario de la Quinta Vergara con "Oye mi amor", con la que tuvo un débil inicio debido a problemas en su voz.

Los televidentes no dejaron pasar este pequeño "impasse" en su presentación, dejando sus críticas en redes sociales.

Fher de Maná

De todas formas, Fher hizo una presentación que encantó a sus seguidores, teniendo gestos incluso con una de sus fanáticas, a quien subió al escenario y le cantó una canción que ella pidió, "El Reloj Cucú", que no estaba entre sus planes interpretarla.

Como era de esperarse, Maná se llevó las dos Gaviotas, de oro y de plata, en medio de los vítores del público.

Luis Slimming saca risas con el clásico "chiste corto"

Tras una difícil segunda jornada de humor, en la que resultó pifiada Javiera Contador, todos los ojos estaban puestos en Luis Slimming, quien, al igual que la comediante, también vino con la experiencia de haber sido pifiado solo semanas antes del certamen.

El comediante ingresó al escenario de la Quinta Vergara y de inmediato logró "echarse al bolsillo" al público, quien rió a mandíbula batiente con sus chistes y ocurrencias.

Luis Slimming

Slimming habló sobre su experiencia siendo padrastro, su vida familiar y además, una gran batería de chistes "subidos de tono", que no decepcionaron al público y televidentes.

De esta forma, Luis Slimming se hizo de sus primeras Gaviotas, tras haber estado durante años colaborando con los libretos grandes comediantes como Edo Caroe, Pedro Ruminot, Fabrizio Copano, entre otros.

La vibra ochentera de Men At Work

A eso de las 2 de la madrugada, los australianos de Men At Work se presentaron sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Men At Work

Los oceánicos hicieron el esfuerzo de dar un mensaje en español al comenzar su presentación, entregándole su apoyo a los damnificados por los incendios que afectaron Viña del Mar.

"Down Under", "Who can it be now", "It's a mistake", son algunas de las canciones con las que se presentaron sobre el escenario, llevándose a Australia las Gaviotas de Oro y plata.

