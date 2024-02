Luis Slimming explicó sus diferencias con fallida rutina de Javiera Contador y dio las claves de su éxito en Viña 2024

28 feb. 2024 - 02:46 hrs.

El humorista Luis Slimming habló en la conferencia de prensa posterior a su show en el Festival de Viña del Mar, sobre las claves del éxito de su rutina.

Slimming hizo un paralelo sobre su experiencia, y la que tuvo Javiera Contador la segunda noche del certamen, quien no logró domar el "monstruo" y se fue entre pifias del escenario.

La clave de Luis Slimming

La periodista de Mega, Tita Ureta, le consultó a Slimming sobre sus claves para lograr el éxito en la Quinta, respondiéndole el comediante de forma rápida que esto se debió al "chiste corto".

"El chiste corto tiene eso, que si no funciona después viene otro, en cambio, la historia larga requiere atención, requiere concentración, es difícil cortarla hasta ahí no más, hay que terminarla y si la gente no enganchó al principio, es difícil que se ría al final", expresó.

Sobre los contadores de historias, reflexionó con que este estilo de humor requiere concentración del público y disposición de este, citando luego lo ocurrido con Javiera Contador, quien ocupa el recurso del relato en sus rutinas y que este lunes 26 de febrero, no le funcionó.

"Anoche con Javiera era imposible contar historias por el nervio, por la pifia en general. Contar historias es muy difícil. Yo por eso hago más trampas y cuento chiste corto", expresó.

