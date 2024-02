"Me puso las manos en el cuello": La denuncia de agresión que complica al reconocido actor Jacob Elordi

09 feb. 2024 - 09:25 hrs.

Una verdadera controversia es por la que está pasando Jacob Elordi, reconocido actor australiano que se dio a conocer por apariciones en la saga de "Mi Primer Beso", en Netflix, y que se consolidó con "Euphoria", la serie de HBO Max.

Todo por un altercado que terminó con una supuesta agresión a un productor de radio. Un hecho que ocurrió en Nueva Gales del Sur, en Australia, lo que le valió una denuncia por parte de Joshua Fox, quien es el presunto agredido.

Jacob Elordi / AFP

El altercado de Jacob Elordi

Según se ha informado, todo ocurrió en un hotel, donde Elordi recibió la visita de Joshua Fox. Este último le pidió al actor que le diera un poco de agua de su tina para poder regalársela a su pareja para su cumpleaños, lo que era una alusión a una escena de la película "Saltburn".

Toda esta situación habría estado siendo grabada por Fox. Lo cierto es que la broma no le cayó nada de bien a Elordi, pidiéndole a Fox que dejara de grabar y eliminara el registro, a lo cual el productor se negó.

Tras esto, el actor se habría abalanzado sobre él para agredirlo. “Yo me negué, porque me sentía incómodo en aquel momento y aquella era la única prueba. Entonces Jacob me empujó contra la pared y me puso las manos en el cuello”, aseguró Fox.

De momento, el actor no ha dicho nada al respecto. Por otro lado, el parte policial destaca que "el sábado 3 de febrero, en torno a las 3.30 PM, la policía recibió el informe de que un hombre de 32 años había sido presuntamente agredido por un individuo de 26".

