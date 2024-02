"El mundo es mejor gracias a ti": Sole Onetto comparte tierno video de su recién nacido hijo Borja

08 feb. 2024 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

El jueves 1 de febrero de 2024 nació Borja, el primer y esperado hijo de la periodista Soledad Onetto, quien se convirtió por primera vez en madre, a sus 47 años.

El niño es fruto de la relación de la conductora de televisión con su pareja, el abogado Andrés Barrios.

Tierno registro

En el video subido a sus historias, puede verse lo que pareciera la cuna del primer hijo de la periodista, además de una almohada o frazada con una frase bordada en ella: “The world is better because of you (el mundo es mejor gracias a ti)”.

En la grabación puede apreciarse sólo uno de los pies del niño, entendiendo que esto podría ser por resguardar y cuidar la identidad e imagen del menor. De fondo, también, puede oírse música de cuna.

La razón por la que Soledad Onetto llamó Borja a su hijo

En entrevista con LUN, la exanimadora del Festival de Viña del Mar se refirió a sus primeros días como madre y también reveló la razón por la que bautizaron a su primogénito con el nombre de Borja.

"Creemos que es un precioso nombre. Le queda muy bien a sus apellidos Barrios Onetto", comenzó diciendo la periodista.

En la misma línea, indicó que "tiene carácter, personalidad y lo más impresionante es que ya tiene un carnet de identidad, que es 28 millones. Ahí noto las diferencias con mis padres y abuelas. Feliz de que sea un chileno más".

Todo sobre Soledad Onetto