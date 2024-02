Helhue Sukni reflexiona tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera: "No sé por qué me afectó tanto"

08 feb. 2024 - 19:10 hrs.

Helhue Sukni reflexionó en sus redes sociales en torno al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida el martes 6 de febrero en un accidente aéreo en Lago Ranco.

La abogada confesó a sus seguidores que enterarse de la noticia la afectó, y dio a conocer su punto de vista con respecto al exgobernante.

"Me afectó"

Desde un hotel en Arica, Sukni comentó que desde allá “vi las noticias que me estremecieron. Vi cuando llevaron al expresidente Piñera a Santiago”.

“La verdad, amigos, es que estoy acá, vine a almorzar, estoy relajándome, pero no me puedo olvidar de la tragedia que pasó. Me afectó, no sé por qué me afectó tanto”, explicó.

“Yo me pregunto a mí misma y le digo a mi hija, pero no sé por qué me afectó tanto. Me puse traje de baño, me fui a bañar a la piscina, tomé sol… pero no sé por qué me afectó tanto", agregó.

Luego, envió condolencias “a su señora (Cecilia Morel). Qué maravilloso tener un matrimonio de 50 años, como mi madre con mi padre, que tienen un matrimonio de 63 años, qué maravilla, es una envidia, una envidia sana”.

“Qué linda es la vida y qué lindo es tener a alguien al lado… Dentro de mi corazón y de la tristeza que tengo, porque no sé por qué me dolió tanto…”, reflexionó.

“Piñera, que estás en el cielo, ¿por qué me hiciste que estuviera tan triste? La verdad es que no sé por qué hiciste que estuviera tan triste, ¿será porque tuviste dos gobiernos buenos?”, se cuestionó la abogada.

“Yo creo que estoy triste porque pienso que Piñera, cuando fue el terremoto, en un año reconstruyó Chile. Vino lo de los mineros, ¿a quién se le hubiera ocurrido tener ese tremendo tubo para sacarlos? Después la pandemia la manejó la raj… fuimos el primer país en tener vacuna, entonces me duele Cecilia Morel, y me duele no haberlo conocido”, confesó.

