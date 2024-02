"Con mi gran amigo": Así fue el reencuentro entre Felipe Avello y Luis Pinto

08 feb. 2024 - 11:10 hrs.

A principios de año, el comediante Felipe Avello se vio envuelto en una polémica con un antiguo colaborador, el exmodelo chileno Luis Pinto, quien fue diagnosticado con un cáncer de colon.

La controversia salió a la luz después de la publicación del documental “Giro Transversal”, subido a YouTube en el canal Críticas QLS, donde Pinto confesó un grave hecho que sucedió cuando el humorista recién incursionaba en el mundo del stand up comedy.

A pesar de lo anterior, todo parece indicar que las diferencias entre ambos quedaron atrás.

"Con mi gran amigo"

Las rencillas entre ambas figuras públicas podrían haber llegado a su fin y una evidencia de ello es que Luis Pinto publicó una fotografía de ambos en sus redes sociales.

"El gran reencuentro de 15 años. Devuelta, con mi gran amigo Felipe", escribió junto a la foto, donde se les ve tomados de la mano en un restaurante.

La polémica entre Felipe Avello y Luis Pinto

La polémica entre los dos fue porque el oriundo de Rancagua aseguró que Avello mostró un video de él en donde aparecía desnudo, durante un show de stand up, frente a toda la audiencia, pese a que le había pedido que no lo hiciera.

Esta revelación generó una gran repercusión en quienes sentían simpatía por el comediante y pronto le hicieron llegaron las críticas a sus redes sociales.

Sin embargo, y pasadas 24 horas de publicado el documental en YouTube, Felipe Avello pidió disculpas públicas a Luis Pinto por su actuar en el pasado

A través de sus historias de Instagram, el humorista subió videos hablando directamente a la cámara y le ofreció disculpas a Pinto.

“En el documental me enteré que (Luis) está en un delicado estado de salud y también habla sobre la época donde trabajamos juntos, donde él no está de acuerdo con un proceder que yo tuve en ese año”, dijo.

“Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja, pero en ese tiempo no estuvo bien no avisarle a Luis. Reitero mis disculpas”, concluyó Avello.

