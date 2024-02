Juicio contra Dani Alves: Esta es la pena que pide la Fiscalía española

08 feb. 2024 - 18:10 hrs.

El miércoles 7 de febrero finalizó el juicio contra el exfutbolista brasileño Dani Alves, quien fue acusado de agresión sexual por parte de una mujer.

El hecho habría ocurrido en una discoteca de Barcelona, en España, el 31 de diciembre de 2022 y el jugador fue detenido en enero de 2023 tras presentarse de forma voluntaria para responder a la acusación, quedando en prisión preventiva hasta la actualidad.

¿Cuántos años de prisión pide Fiscalía?

Las próximas semanas el tribunal daría a conocer la sentencia para Dani Alves.

Luego de las declaraciones del futbolista en el juicio, el Ministerio Público, que mantuvo su petición de una pena de nueve años de prisión, además del pago de una indemnización de 150.000 euros (unos 153 millones de pesos chileno) a la mujer y otra década de libertad vigilada tras cumplir la condena.

Dani Alves durante el juicio (AFP)

La fiscal del caso, Elizabeth Jiménez, señaló que la víctima entregó un "relato absolutamente creíble" y aseguró que Alves usó la "violencia" para forzar a la joven, manteniendo su petición de 9 años de cárcel.

"Los daños morales, en este caso, al ser tan mediático, exceden los normales en un caso de agresión sexual. En cuanto a la pena, entendemos que los hechos no son merecedores de una pena mínima. La gravedad, el uso de la violencia, el desprecio hacia la víctima, no son merecedores de la pena mínima", afirmó la fiscal.

En las declaraciones que tuvo que entregar el futbolista, cambió en varias oportunidades su versión de los hechos. En la primera declaración, por ejemplo, negó conocer a la denunciante. En tanto, este martes, en el último día del juicio, entregó detalles sobre lo ocurrido y descartó haber usado la violencia.

El exjugador del Barcelona y PSG, entre otros, indicó que la presunta víctima "podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí". El hombre de 40 años también aseguró que él no es "un hombre violento" y que ella, "en ningún momento me dijo nada, simplemente estábamos los dos disfrutando".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

