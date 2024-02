Michelle Martin, la piloto de la FACh que sueña con ser Miss Universo: "No porque sea militar no puedo ser miss"

02 feb. 2024 - 21:10 hrs.

Durante los últimos días se han ido revelando al público las candidatas que buscan convertirse en la representante de Chile para el Miss Universo 2024.

Una de las que más ha dado que hablar es la candidatura de Michelle Martin, piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quien tomó la decisión de entrar en la carrera para llegar al Miss Universo.

Michelle Martin con su uniforme de la FACh

Su sueño es ser Miss Universo

En conversación exclusiva con Meganoticias, Michelle, de 24 años, nos contó que tiene doble nacionalidad, venezolana y chilena, de las cuales se siente "100% orgullosa".

La joven contó que por estos días en la FACh tiene el rol de "piloto alumno", aunque está sumando horas de vuelo para poder seguir escalando y lograr convertirse en piloto de guerra, algo que anhelaba desde pequeña.

"Desde siempre he tenido varios sueños. Uno de ellos ha sido convertirme en piloto, pero ser piloto de la Fuerza Aérea de Chile, ha superado todos esos límites", confesó, reconociendo además que también desea ser Miss Universo. "No porque yo sea militar, no puedo cumplir mi sueño de ser miss", argumentó.

¿Por qué quiere ser Miss Universo?

Michelle asegura que el certamen de Miss Universo le ha permitido "promover la belleza integral", aseverando que con esto puede transmitir "mis sueños y mensajes como experiencia de vida".

"Uno de ellos es la igualdad de género", expresó la joven, quien enfatizó que en la FACh reconocen los progresos de cada persona, "sin distinción" de su sexo.

"Quiero hacer un llamado a todas las mujeres chilenas y del mundo, de que todo lo podemos lograr (...) luchen por sus sueños", sentenció la joven al cerrar la conversación.

Cabe precisar que a mediados de este 2024 finalmente conoceremos quién será la mujer que llevará la banda de Chile al Miss Universo, que se celebrará en México el 28 de septiembre, reporta el sitio Marca.

