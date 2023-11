Marité Matus cuenta importante logro académico del menor de sus hijos: No estuvo Arturo Vidal

08 nov. 2023 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este miércoles la empresaria e influencer nacional, Martié Matus, dio a conocer un importante logro académico que consiguió el menor de sus hijos, quien también es retoño de Arturo Vidal.

Emiliano, el más pequeño se graduó de kínder, y mostró parte de la ceremonia en su cuenta de Instagram. Además, se supo que el “King” no acudió al evento.

La graduación

Por medio de su cuenta de Instagram, María Teresa publicó un emotivo mensaje junto a postales del momento de su retoño Emiliano.

“Hoy es un día muy especial, un día en el que celebramos tu graduación de kínder. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti y de todo lo que has logrado”, reveló.

Agregó que “recuerdo cuando te dejé por primera vez en el salón de clases, con tu mochila llena de ilusiones y tus ojitos llenos de lágrimas... tenías miedo a que te dejara solito. Desde ese día, has aprendido tantas cosas, has crecido y te has convertido en un niño valiente y muy inteligente. Tienes una sonrisa radiante y un espíritu juguetón. Has demostrado dedicación y esfuerzo, siempre dispuesto a aprender algo nuevo. (Me sorprendes)”.

Sin Vidal y con Camilo Huerta

Algo que no pasó desapercibido fue la ausencia de su papá, quien a pesar de estar en Chile, en el momento de la ceremonia del pequeño se encontraba entrenando en un club de Chicureo.

Quien sí estuvo en dicho momento fue Camilo Huerta, que en varias ocasiones ha demostrado mantener una relación bastante cercana con los hijos de Marité Matus.

