Esta es la razón por la que Martita decidió mantener su virginidad hasta los 42 años en "Generación 98'"

08 nov. 2023 - 21:00 hrs.

En el capítulo 91 de "Generación 98'", disponibles en MegaGo, Martita (Daniela Ramírez) le cuenta a Gonzalo (Nicolás Oyarzún) uno de sus secretos más íntimos.

El ingeniero llevó a la enfermera a pasar un fin de semana romántico a un hotel fuera de la ciudad y mientras estaban cenando tuvieron una sincera conversación.

Ir a la siguiente nota

El marido de Javiera (Paloma Moreno) le preguntó a Martita si es que alguna vez había pololeado y fue en ese momento que ella se atrevió a revelar un secreto que la atormentaba.

"Gonzalo, antes de que sigamos juntos quiero contarte algo, yo nunca he estado con un hombre, yo soy virgen", confesó la mujer de 42 años.

Martita en "Generación 98'"

¿Por qué Martita decidió mantener su virginidad?

En el capítulo 33 de la teleserie nocturna de Mega, Martita y Gonzalo estuvieron a punto de darse un beso mientras estaban de paseo en Punta Virgen.

En esa oportunidad, Valentina (María Gracia Omegna) también los fotografió mientras dormían en el sillón y los acusó con la esposa de Gonzalo.

Martita y Gonzalo a punto de darse un beso en "Generación 98'"

Cuando Martita regresó a Santiago tuvo una sincera conversación con Robin (Gabriel Urzúa), su mejor amigo y quien se hacía pasar en ese entonces por Samuel, su supuesto novio. La enfermera fue tajante en señalar que entre ella y Gonzalo no pasaría nada.

"Nunca va a pasar nada con el Gonzalo porque yo no quiero, aunque me muera de ganas. No quiero que mi primera vez sea con alguien que tiene otra mujer", le dijo a su mejor amigo.

Martita también sinceró las razones que tuvo para llegar virgen a los 42 años. "No es que fueran faltas de ganas, ni tampoco fue por un tema religioso, lo que pasa es que igual tuve oportunidades cuando estaba estudiando, pero no quise meterme con el primero que se me tirara encima, quería a alguien especial", comenzó diciendo.

Martita también confesó que si llegó virgen a los 42 años "no fue de 'cartucha' tampoco. O sea, un poquito, pero solo quería encontrar a alguien que me hiciera sentir un poquito como lo que me hacía sentir Gonzalo en el colegio".

Martita confesándose con Robin en "Generación 98'"

Otro de los hechos que llevó a Martita a postergar su vida personal fue haberse dedicado de lleno a cuidar a su padre antes de morir.

"Pasó el tiempo, no pasó no más y después se enfermó mi papá y bueno tú te sabes el resto de la historia", le explicó la enfermera a su amigo.

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Generación 98