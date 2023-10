"Que se arrepienta de haberme conocido": El plan de Alicia para vengarse de Juanjo en 'Generación 98''

18 oct. 2023 - 23:30 hrs.

El jueves 19 de octubre se emitirá un nuevo capítulo de la exitosa teleserie nocturna de Mega, "Generación 98", la que se trasmite de lunes a jueves, a partir de las 22:30 horas, justo después de Meganoticias Prime.

En el avance, Alicia (Lorena Capetillo) será tajante con su hija Sofía y le dirá que su padre, Juanjo (Nicolás Poblete), no volverá nunca más a verlas.

Los planes de Alicia para dañar a Juanjo

Luego, la mujer llegará hasta donde Julia (Tamara Acosta) su psicóloga, a quien le contará los planes que tiene respecto a Juan José.

Alicia en "Generación 98'"

"Me voy a encargar de que Juan José se arrepienta de haberme conocido", confesará.

Por otra parte, Robin (Gabriel Urzúa) irá hasta la casa de Martita (Daniela Ramírez) para contarle todo lo que ocurrió donde Javiera (Paloma Moreno). En ese momento, el mejor amigo de la enfermera se enterará de que ella pasó la noche con Gonzalo (Nicolás Oyarzún) por primera vez.

En cuanto a Punta Virgen, Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) y Pitu Mardones (Lorena Bosch) irán a retirar una millonaria suma de dinero en efectivo para dar inicio a este proyecto.

"Hoy estamos cerrando una etapa importante y estamos comenzando otra que va a ser increíble", le dirá el empresario a Pitu.

Hernán y Pitu en "Generación 98'".

Mientras tanto, Maca (Constanza Mackenna), la esposa de Olmedo, llegará hasta donde Martita para pedirle información sobre Pitu Mardones.

Javiera encarará a Gonzalo

Por otra parte, Javiera encarará a Gonzalo tras encontrar su auto afuera de la casa de Martita.

"¿Tu crees que soy estúpida, Gonzalo? (...) Me imagino que no me vas a negar que ayer estabas en la pieza de Martita cuando fui a su departamento, ¿o no?", preguntará.

Finalmente, y tras retirar el dinero del banco, Pitu y Hernán se dirigirán en un auto con la cuantiosa suma.

"Creo que nos quieren robar. Creo que me quieren robar. Acelera. Ese hue... me quiere cagar", le dirá Olmedo al chofer, tras sospechar de un motociclista que los persigue.

¿Pitu y Hernán serán asaltados? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Generación 98", el que se puede ver en MegaGO, 24 horas antes de su estreno en televisión.

