"Llegó la hora": Mariana fue atacada en la cárcel en 'Juego de Ilusiones'

25 sept. 2023 - 17:10 hrs.

En el capítulo de este lunes 25 de septiembre de "Juego de Ilusiones", Mariana (Carolina Arregui) sufrió el "bautizo" dentro de la cárcel donde está recluida.

Recordemos que Mariana lleva apenas un día en el recinto penitenciario, al cual llegó tras haberse entregado a la justicia, confesando que ella secuestró durante meses a su exmarido, Julián (Julio Milostich).

El ataque a Mariana

Mariana llegó a bañarse a la ducha que comparten todas las reclusas. Varias salieron y ella ingresó al cubículo, completamente desnuda.

Grande fue su sorpresa cuando una de sus compañeras, Graciela (Silvanna Gajardo), le abre de forma intempestiva la cortina y comienza a mirarla de pies a cabeza.

"Bautizo" de Mariana en "Juego de Ilusiones"

"Hola, nuevita. Llegó la hora de tu bautizo y, adivina, la que te lo va a dar soy yo", le dijo Graciela a Mariana, cuya expresión denotaba temor y desesperación.

"Yo no entiendo, no sé de lo que me estás hablando. ¿Qué bautizo?", le preguntó Mariana a su compañera, quien luego cerró la cortina y se encerró con Mariana en el cubículo, haciéndola callar.

"Todo va a estar bien... no va a pasar nada. Yo te voy a cuidar mejor que nadie, que no se te olvide, ¿ya?", dijo Graciela a Mariana, antes de taparle la boca y comenzar su ataque contra el personaje de Arregui.

