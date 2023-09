"No te denunciaría, pero...": Julián amenazará de forma indirecta a Mariana en próximo capítulo de 'Juego de Ilusiones'

08 sept. 2023 - 17:10 hrs.

En el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones", Mariana (Carolina Arregui) se verá amenazada por su exesposo, Julián (Julio Milostich), quien le dará un esperable ultimátum.

Julián instará a que Mariana tome una decisión sobre la casa en la que desea vivir, luego que su hija Sofía (Magdalena Müller) la echara de la residencia.

Ir a la siguiente nota

La amenaza de Julián

Esta determinación de Sofía no fue compartida por Julián, y es por esto que llegó en el capítulo anterior a la casa de su hermano gemelo, Guillermo, a conversar con Mariana.

En el avance de escenas del siguiente episodio, veremos que Julián, al darse cuenta de que su esposa no tiene intenciones de volver a la casa, la amenazará de forma indirecta.

Julián amenazará a Mariana

"¿O vuelvo a la casa contigo o me denuncias?", le consultará Mariana a Julián, recibiendo como respuesta que esa pregunta está mal formulada. "Yo jamás he dicho eso. Yo no te denunciaría, pero no puedo decir lo mismo de Sofía o de Victoria", expresará Julián

El hombre le dará un ultimátum de 24 horas a Mariana para que tome una decisión. Si vuelve a la casa con él, lo que conlleva retomar una vida de "pareja", lo veremos de seguro en el próximo capítulo.

Revisa el avance

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Juego de Ilusiones