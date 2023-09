"Qué gran actor": Gabriel Cañas se llena de aplausos tras conmovedora escena de 'Chico' Olmedo en "Generación 98'"

08 sept. 2023 - 11:20 hrs.

Durante la noche de este jueves 7 de septiembre vimos un emocionante capítulo de "Generación 98'", en el que Hernán "Chico" Olmedo (Gabriel Cañas) reveló un gran trauma de su infancia.

El empresario se reunió con Loreto (Ignacia Baeza), a quien le recordó que en el año 1995, Tomás (Felipe Rojas) lo encerró en una cabina que estaba al interior de un camarín de mujeres.

"Donde estabas tú, la más mina del colegio, la reina. Estabas tú, Loreto, viendo cómo ese ahue… me encerraba en un cubículo, que ni siquiera tenía water. Al principio pensé que estaban jugando, que era una broma, que me iban a soltar después que se acabara la pichanga. Pero no, no pasó, no llegaron", partió contando "Chico" frente a Loreto, que nunca imaginó el trauma que generó esto en su excompañero de colegio.

Gabriel Cañas es "Chico" Olmedo

Gabriel Cañas se llena de elogios

La actuación de Gabriel Cañas se ganó aplausos en redes sociales, de parte de los televidentes que siguen noche a noche "Generación 98'".

En Twitter este momento se convirtió en el más comentado del capítulo, recibiendo comentarios como "qué gran actor es Gabriel Cañas", "qué extraordinaria", "tremenda escena", "tremenda interpretación", "muy buena escena", entre otros.

Tremenda actuación del chico olmedo 👏👏👏 #generacion98 — xio (@xio_guz) September 8, 2023

El personaje del Chico Olmedo es el #DientedeOro de esta generación#generacion98 — Daniela ✊💜 (@nosoymilleniall) September 8, 2023

Nuevamente aplaudo de pies a Cañas, te transmite todo lo que está hablando, desde la rabia hasta la pena, de la pena hasta la locura y así con cada una de sus emociones 👏🏻👏🏻 un seco #Generacion98 — Gabriel Cañas Fans 🫶🏻🥹 (@gabcanasupdates) September 8, 2023

Solo Gabriel Cañas y la Ignacia Baeza pueden hacer esta escena algo real #Generacion98 — PipeDeTe (@PipeDeTe) September 8, 2023

Tremenda escena. Tremendo Gabriel Cañas 🔥❤️#Generación98 — Makita del Mal🤘🎶📻💃🖊️ (@makita_pv) September 8, 2023

Que gran actor es Gabriel Cañas, sus expresiones son tan reales que me transmite toda su pena, rabia y dolor al contar su historia. Le creo todo! 😭👏🏻🌟#Generación98 — 🌙🎶 (@Blackibir) September 8, 2023

