"Esto es una luz de esperanza": Angélica Castro analiza condena a sujetos que balearon a su hija Laura

29 ag. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago condenó a 15 y 18 de presidio a los dos imputados por el asalto que afectó al actor Cristian de La Fuente y a su hija Laura en marzo de 2022.

En concreto, se dictó una pena de 15 años de cárcel a Daniel Chacón y 18 años para Arón Castro, a este último se le adicionaron tres años por porte ilegal de arma de fuego, utilizada para la comisión del delito.

Ir a la siguiente nota

La condena

Luego de conocerse la condena fue Angélica Castro, madre de la víctima que en ese entonces era menor de edad, quien entregó sus comentarios a Las Últimas Noticias tras conocerse el dictamen de la Justicia.

“La condena de robo con homicidio tentado es una condena justa por lo que se vivió, pero también es una de las penas más altas que establece la ley para estos delitos”, dijo.

Añadió que “cuando hay una sentencia justa uno dice, bueno, por lo menos la justicia existe. Además, en este caso, hay una condena extra para Aron Castro, el que disparó, por porte de arma de fuego”.

El proceso

“Me quedo con la voz de tantas víctimas que no han tenido justicia, que han perdido a sus hijos. Creo que es tan importante que se trabaje en la Nueva Constitución en la defensoría de las víctimas”, expuso Angélica.

“Mucha gente me ha escrito que esto es una luz de esperanza, que esto por lo menos hace justicia a lo que ellos no vivieron con su familiar. Es una sensación dura, difícil, pero al mismo tiempo de justicia de que estos delincuentes no estén libres”, cerró la comunicadora.

Todo sobre Angélica Castro