"Tengo que conocer a mi nuera": Joselo vive incómodo momento con su madre en 'Como la vida misma'

28 ag. 2023 - 21:15 hrs.

Un incómodo momento fue el que vimos este lunes 28 de agosto en "Como la vida misma", protagonizado por Joselo (Max Salgado) y su madre, Soledad (Sigrid Alegría).

Resulta que Joselo se decidió a contarle a su progenitora que actualmente se encuentra enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía), siendo este su primer romance con un hombre.

Ir a la siguiente nota

Un incómodo momento

Joselo se sentó con su madre en el comedor de su casa, para conversar sobre el tema antes mencionado. "Ya... me gusta alguien", partió diciendo, a lo que Soledad contestó: "¿Cómo eso va a ser tan importante? ¿Qué es, una persona mayor, está casada?".

"No, no, no", contestó, entre nervios, Joselo. "Entonces, ¿cuál es la parte complicada? Si ella te quiere", replicó Soledad, asumiendo que su hijo hablaba de una mujer.

Joselo tuvo un incómodo momento con su madre

"Muéstrame una foto", agregó el personaje de Sigrid Alegría frente a su retoño, quien se excusó indicando que no tiene imágenes de su amor. "Tengo que conocer a mi nuera, me la tienes que presentar", insistió Sole.

Confundido e incómodo, Joselo se disculpó aseverando que no tenía ninguna foto, ya que el romance no era algo tan "importante". Soledad de inmediato notó que su hijo se estaba arrepintiendo, por lo que nuevamente le pidió una imagen.

Totalmente acorralado, quien llegó a salvar a Joselo fue Alonso (Diego Muñoz), con un pedido que le hizo Damián a su madre. Ella se fue, pero le dejó en claro a Joselo que la conversación la van a retomar.

Revisa la escena

Los estrenos de los capítulos de las teleseries de Mega los puedes ver por la señal en vivo o en forma anticipada suscribiéndote a Mega Go. También revisa los avances y mejores momentos aquí.

Todo sobre Como la vida misma