Luis Miguel: Productor explica por qué el cantante que se presenta en los conciertos es el real

27 ag. 2023 - 09:00 hrs.

El productor musical Rodney S. Clark, más conocido como "El Chombo", habló de la teoría conspirativa que indica que Luis Miguel utiliza un doble en sus conciertos.

Los rumores de que "El Sol de México" cuenta con dobles en sus shows vienen desde hace años, y el inicio de su gira por Argentina, a comienzos de agosto, provocó que esto volviera a estar en la palestra debido a un importante cambio físico del cantante.

Tras su gira por el país trasandino, el cantante mexicano se presentó en Chile para brindar un total de 10 conciertos en el Movistar Arena, los cuales comenzaron el pasado lunes 21 de agosto.

"Este caso lo catalogo como 100% falso"

En un video publicado en su canal de YouTube, "El Chombo" apuntó a una radical baja de peso de Luis Miguel como la principal razón para su cambio físico y, mediante distintos argumentos, descartó que se tratara de un doble.

El productor detalló que los rumores se basan en que el cantante "siempre comienza sus espectáculos dando las buenas noches al país o la ciudad, en este caso Argentina, y eso no lo hizo cuando comenzó el show".

Luis Miguel en 2019 y en 2023 (AFP / Reuters)

Respecto al cambio físico, dijo que "otro argumento es que no se parece físicamente, o sea, que aquí no se está ventilando la teoría del clon porque con un clon, no hubiese comentarios de ese tipo. Como que los hombros son menos anchos, que la cara es diferente, que no es el artista que conocemos de siempre. Los años pasan y la gente cambia".

"El Chombo" también apuntó a que así como ahora Luis Miguel se ve delgado, anteriormente habría presentado sobrepeso.

Los cambios físicos del cantante tampoco se podrían apreciar con regularidad, ya que "este no es un artista que vemos a diario como para ver la evolución de sus cambios, no podemos descartar cirugías plásticas. Para mí, lo más obvio en este nuevo look, es el bajón de peso. Cuando uno baja de peso, toda la estructura corporal cambia", acotó.

Finalmente, para quienes consideran que el Luis Miguel que se presentó en Argentina no es el mismo Luis Miguel de antes, el productor tuvo una importante pregunta: "¿Y cómo hacemos con la voz?".

Tras mostrar un clip del cantante en su gira actual, indicó que "si ese man (hombre) que está cantando ahí no es Luis Miguel, haría más dinero cantando que siendo doble de Luis Miguel, porque eso no es playback, está cantando".

Asimismo, señaló que en el caso de Luis Miguel es "imposible" que alguien pueda cantar como él.

"Para cerrar el tema del doble de Luis Miguel, este caso lo catalogo como 100% falso. Entiendo que conviene crear estas teorías para hacerte famoso en Internet o hacer dinero, pero en este caso, como que no. Cuando se entra en el tema de la música vas a encontrar gente que puede validar o destruir esa teoría en dos minutos y, aparentemente, en este caso eso fue lo que pasó", concluyó.

