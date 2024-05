El sencillo truco de WhatsApp para saber si tienen agendado tu número

08 may. 2024 - 17:15 hrs.

WhatsApp ofrece una amplia gama de funciones y es bastante fácil de usar. Si por alguna razón llegas a recibir mensajes indeseados o ya no quieres que alguien te siga contactando, puedes bloquear el chat. De esta manera no solo no podrán escribirte, sino que tampoco podrán ver tu foto y tu información de contacto.

De hecho, la aplicación permite configurar la privacidad de tu perfil, seleccionando en específico quienes pueden tu foto, estado o la hora de la última vez que estuviste en línea.

¿Cómo saber si tienen agendado tu número?

Probablemente, te ha pasado que de un momento para otro, notas que uno de tus contactos ya no tiene foto. Por lo general, en este tipo de situaciones solemos pensar que bloquearon nuestro número o que no nos tienen agregados en la agenda.

Lo cierto es que en ambos casos la foto de perfil no es un buen indicador, ya que tal como ya mencionamos, la app permite configurar quienes pueden ver la imagen.

Ahora bien, si quieres saber rápidamente si alguien te tiene agendado, puedes recurrir a un truco bastante sencillo. Para ello, habrá que recurrir a las famosas listas de difusión.

Estas listas te ayudan a enviar un mismo mensaje a varias personas, pero a través de sus chats individuales, sin que ellos sepan que son parte del listado. Resulta que el remitente puede acceder a un apartado en el que puede ver de forma general quiénes leyeron o no el mensaje.

Por norma, WhatsApp impide recibir mensajes a través de listas de difusión si no se tiene agregado al contacto que lo envía. Entonces, aunque puedes agregarlo a la lista, nunca recibirá el mensaje.

Lo primero que debes hacer es crear la lista de difusión pulsando los tres puntos verticales ubicados en la parte superior y agregar, al menos, a dos de tus contactos.

Aquí puedes incluir a quien sospechas que no te tiene agregado. Posteriormente, sigue los siguientes pasos:

Envía un mensaje cualquiera, uno disimulado.

Pasados unos minutos, haz una pulsación larga sobre el mensaje y pulsa "Info" para ver la información.

Si la persona que nos causa sospecha no nos tiene agregados, su nombre aparecerá en la sección de "leído por", más no en la de "entregado a".

En la siguiente imagen se puede ver que Juanito Pérez no nos tiene agregado, ya que el mensaje no aparece como si hubiese sido entregado a su contacto.

