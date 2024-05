Comandante en jefe del Ejército releva a dos altos mandos de la institución por muerte de conscripto: "Hubo omisiones"

08 may. 2024 - 16:45 hrs.

¿Qué pasó?

El comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, confirmó la tarde de este miércoles el relevo de dos altos mandos de la institución por la muerte del conscripto Franco Vargas durante una instrucción en Putre, hecho que también ha dejado a dos soldados en estado grave.

En concreto, la decisión pesa sobre el comandante de la Brigada Huamachuco y el comandante en jefe de la VI División. Esto se suma al de otros ocho funcionarios que también fueron relevados por el mismo motivo en los días previos.

"La información preliminar adoleció de falta de precisión"

"Es preciso aclarar a la opinión pública que la información inicial, que fuera difundida por diferentes autoridades del Ejército, obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del periodo de instrucción", declaró Iturriaga en un punto de prensa.

Aton

"Sin embargo, es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que fueron de público conocimiento", agregó.

La autoridad aclaró que dicha materia se sigue investigando "para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió".

"El trabajo que he llevado me ha dejado una duda razonable"

El comandante en jefe del Ejército explicó que "las investigaciones administrativas tienen el imperativo de avanzar en determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias respecto del personal que podría estar involucrado".

Por otro lado, la causa judicial "será la que logre determinar las responsabilidades penales que hubiere. Y a partir de mañana (jueves), esta investigación estará a cargo de una ministra en visita designada para tal efecto, tal como fue concordado por el Ejército".

"El intenso trabajo que he llevado acá en estos días me ha dejado una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción del cumplimiento de los protocolos del régimen interno y protocolos sanitarios", añadió.

En esa línea, sostuvo que "de comprobarse a través de las investigaciones, deberán asumirse las responsabilidades que se determinen".

"Hubo falta de diligencia y omisiones"

El general Iturriaga reconoció que "hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente, falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona”, reconoció.

Por lo anterior, resolvió relevar del mando "al comandante de la Brigada Huamachuco y al comandante en jefe de la Sexta División del Ejército; y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al Presidente de la República".

"Las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado de acuerdo a los protocolos de instrucción y de salud. Asimismo, habrá que determinar las causas que mantienen a dos soldados graves en el hospital militar y un grupo importante que fue afectado por otras complicaciones de salud", sostuvo.

"Está en juego la credibilidad del Ejército"

La autoridad aseguró que actualmente "lo que está en juego es la credibilidad de la institución. Se ha instalado una duda respecto de que estamos ocultando información y tergiversando los hechos, y eso no es así".

"He estado todos los días preocupado de que la investigación avance. Yo no tengo injerencia de los detalles, no me corresponde por ley, sin embargo, he estado preocupado de que todos los fiscales tengan a los testigos que corresponda", agregó.

Finalmente, respecto al relevo de los altos mandos, afirmó que "he tomado la drástica decisión, porque tenemos que asegurar que la ciudadanía siga confiando en su Ejército".

