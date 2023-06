El divertido chascarro que sufrió Angie Alvarado durante su matrimonio en Australia

24 jun. 2023 - 13:00 hrs.

Durante el pasado fin de semana, la exchica reality, Angie Alvarado, contrajo matrimonio en Australia con su pareja, Rodolfo Kamke.

Ambos residen en el país oceánico hace varios años y decidieron sellar su unión allí, en compañía de sus amigos más cercanos y solo una de las hermanas de Angie, Xephora, quien se fue a vivir a Australia en 2022.

Ir a la siguiente nota

El chascarro de Angie Alvarado

Como bien mencionamos anteriormente, Angie —al menos de forma presencial— solo estuvo acompañada de su hermana menor en la ceremonia, quien grabó un divertido "chascarro" del evento.

Justo en el momento que tenía que dar los votos, Angie tuvo una duda que sacó risas entre los presentes de la boda, las que quedaron registradas en el clip.

Angie Alvarado sufrió un chascarro en su matrimonio

Y es que Angie no sabía si tenía que expresar sus sentimientos en inglés, idioma local de Australia, o español, su lengua materna.

"Wait, ¿I have to say this in english? (Espera, tengo que decir esto en inglés)", dijo Alvarado en el clip, que recoge el medio Página 7.

Pese a este pequeño impasse, Angie de todas formas pudo casarse con Rodolfo, quien le había pedido matrimonio a fines de 2021.

¿Por qué no fue Anita Alvarado?

La mamá de Angie, Anita Alvarado, reconoció que tenía todas las intenciones de viajar con sus otros 7 hijos residentes en Chile al matrimonio, no obstante, dos de los padres de sus retoños menores de edad no quisieron darle la autorización notarial para que ella pudiera sacarlos del país.

A Anita Alvarado no le quedó más que ver por Zoom la ceremonia, y festejar desde Chile el vínculo que contrajo su hija mayor.

Todo sobre Famosos chilenos