La razón por la que Anita Alvarado tuvo que ver el matrimonio de su hija Angie por Zoom

El pasado viernes 16 de junio, en silencio y en una íntima celebración, Angie Alvarado contrajo matrimonio con su pareja, Rodolfo Kamke.

La boda se llevó a cabo en Australia, sin embargo, su madre, Anita Alvarado, no pudo estar presente junto a sus hijos y tuvo que ver la ceremonia a través de Zoom.

A través de redes sociales, se conocieron registros de la celebración de su matrimonio. Tras varios años de relación, que empezaron con el viaje de ella por el sudeste asiático, finalmente los enamorados llegaron al altar.

Sin embargo, buena parte de su familia no pudo estar en la celebración, ya que la madre de Angie y sus hermanos se quedaron en Chile.

La razón es que los hijos menores de Anita, no recibieron la autorización de sus padres para salir del país, algo que es esencial cuando menores de edad van a viajar al extranjero.

En conversación con Las Últimas Noticias, la madre dijo que, "éramos todos o ninguno. El viaje siempre fue pensando para ir todos a estar con Angie, los más chicos eran los más entusiasmados, no los íbamos a dejar solos".

"Les saqué pasaporte a todos mis hijos, pero necesitaba la autorización de los padres de los dos más chicos, Abril de 17 años y Judson de 9, y simplemente no les dieron la autorización. Ni para el taxi les iba a pedir a estos padres y no firmaron porque no me superan", contó Anita.

La mujer consignó al mismo medio que lloraba de "impotencia por estar presenciando uno de los días más importantes en la vida de mi hija por una cámara. Sin toda su familia, cuando deberíamos haber estado ahí. Sin poder abrazarla".

De todos modos, Angie estuvo acompañada de dos de sus hermanos, Xephora y Felipe, quien la entregó en el altar, por lo que no estuvo completamente sola.

