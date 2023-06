"Para tu show": Valentina Roth rompe el silencio tras fuertes acusaciones de Ignacia Michelson

17 jun. 2023 - 17:15 hrs.

Valentina Roth, conocida bailarina chilena, finalmente rompió el silencio tras las acusaciones lanzadas por Ignacia Michelson.

La bailarina, junto con su esposo, Miguel de la Fuente, utilizaron sus redes sociales para contar su versión de los hechos tras los dichos de la DJ.

Las acusaciones de Michelson

Todo comenzó después de que Michelson asegurara que Valentina le habría hablado a su pareja, el cantante chileno, Marcianeke, para hablar mal de ella.

"Cuando yo terminé con el Mati (Marcianeke), la muy 'pendeja' lo llama, y no habla ella, habla su marido, con ella al lado. Habla cosas de que yo era esto, que era lo otro, que aquí, que allá", detalló Michelson a través de sus redes sociales.

A su vez, la mujer cuestionó fuertemente a todos los fanáticos que creen que Roth ahora es una persona distinta: "¿Ustedes son 'pendejos' que creen que porque una mujer está embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia", lanzó.

La respuesta de Valentina

La exchica Yingo, que recientemente celebró el nacimiento de su primer bebé, se cansó de la polémica y decidió alzar la voz.

"Pueden cachar que estoy estresada y con mucha pena en estos momentos. No me había querido referir al tema porque ya estamos en otra, tengo la cabeza en otra, preocupada de nuestra hija", dijo Valentina a través de una historia en Instagram.

"Ya se ha subido por todos lados lo que habló la Ignacia, diciendo que yo la acosaba, que yo llamé al Marcianeke, cuando no es así. A mí me gustan que muestren pruebas, y no ha mostrado ni una sola prueba", agregó.

“La Ignacia lo único que ha hecho es tirarnos mierda, hace live tras otro... ¿Por qué no lo contó hace dos semanas?”, cuestionó la bailarina.

Minutos después, Valentina reconoció que Miguel le envió unos audios a Marcianeke tras el quiebre con la DJ, quien aseguró que solo lo habría hecho para "advertir a este cantante urbano el tipo de persona que era ella (Michelson)".

"Estamos pasando un momento súper delicado, entonces para tu show, para tu hue... Porque nosotros somos muy fuertes como pareja, una relación sana, real", finalizó la bailarina, mostrando una fotografía en la que muestra las conversaciones.

