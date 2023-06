Pancho Reyes revela extraña propuesta que le hicieron cuando tenía 17 años: "Me encogí entero"

23 jun. 2023 - 12:00 hrs.

Francisco Reyes, actor de "Generación 98", contó en televisión una desconocida anécdota que tuvo cuando era menor de edad.

En concreto, una propuesta de corte "indecente" que le hicieron cuando él apenas tenía 17 años, por parte de una mujer mucho mayor que él.

La propuesta a Pancho Reyes

En un programa de CHV, Francisco Reyes aclaró que para él, más que indecente, la propuesta que le hicieron fue "extrañísima". "Es importante, cuando uno habla del país, cuando uno piensa en el país, hay cosas que vienen desde hace mucho tiempo", expresó.

"Yo estaba en un viaje, primer viaje a Chiloé, siendo un adolescente, debo haber tenido yo unos 17 años más o menos. Iba con mi polola que era un año menor que yo, un hermano y otra chica", rememoró.

Pancho Reyes participa en la teleserie "Generación 98"

En dicho viaje, se topó con una mujer mucho mayor que él, de pelo blanco, con ojos celestes y vestida como chilota, montada en un caballo, quien era la dueña de la residencia donde decidió quedarse.

"Como que empecé a ponerme nervioso, porque era una pensión, extrañísima. Entonces me dice '¿en qué andai?'", respondiendo el actor que se encontraba en un viaje para conocer la zona.

Al oír esa respuesta, ella le dice que "en la casa tengo dos chiquillas buenas para mejorar la raza, vamos. Tal cual. Yo como si me hubieran tirado un balde de agua fría, o sea, me encogí entero y le dije ‘muchas gracias, señora, estoy ocupado’. No sé, de ahí me fui donde mi gente, digamos".

"Ese concepto de matriarcado absoluto, porque ella tenía el poder de decidir con quién se metían sus chicas. Siempre quedé con la bala pasada, de que hubiera pasado si hubiera ido", cerró.

