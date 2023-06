"Alguien que es muy conocido": Pamela Díaz recordó fallido primer beso con famoso deportista

22 jun. 2023 - 09:01 hrs.

La modelo e influencer, Pamela Díaz, recordó una incómoda situación que vivió al besar a un reconocido deportista chileno cuando ella era una adolescente.

Así lo contó en su propio programa de YouTube llamado "Sin editar", en el cual entrevista a diferentes figuras de la música y el espectáculo local.

En uno de los más recientes episodios de dicho espacio, la invitada fue la cantante Princesa Alba, a quien le consultó cómo fue su primer beso. Esta consulta dio pie a que la propia Díaz realizara una confesión íntima.

El primer beso de Pamela Díaz

La intérprete de "Summer Love" rememoró su primer beso, reconociendo que ese momento "fue horrendo, porque chocamos los dientes".

Al oír esta confesión, Pamela también hizo memoria y contó una situación similar por la que atravesó, pero ella lo hizo con un famoso.

"Te juro que a mí también me pasó con alguien que es muy conocido (...) Me dio un beso y te juro por Dios que chocamos. Y dije, 'ya, a lo mejor, yo no sé besar' y no, de todas las posiciones, nunca agarramos un beso", explicó.

Princesa Alba le preguntó el nombre del susodicho, no obstante, Pamela no quiso decirlo, aunque entregó algunos detalles: "yo tenía 17 años, estaba recién en 'Mekano'. No era de ahí, era un deportista, pero no lo voy a decir", expuso.

Revisa sus declaraciones (minuto 21:40)

