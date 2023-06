Mario Velasco y su triste momento familiar: Revela que dejará de vivir con su hija

22 jun. 2023 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de televisión, Mario Velasco, dio a conocer un triste momento familiar, luego que revelara que dejará de vivir con su hija, Julieta.

El motivo es porque la menor que tiene con Carolina Mestrovic, quien se encuentra radicada en Estados Unidos internacionalizando su carrera de actriz, se mudará a vivir con su madre.

Julieta a EE.UU.

El comunicador detalló en el programa Zona de Estrellas que la decisión fue tomada en conjunto. “Estoy disfrutándola porque en julio se va a vivir con la Caro, es algo que también es importante para la vida de la Julieta, el vivir con su mamá, y también para la Caro”, comenzó diciendo.

Asimismo, añadió que sobre este punto que “es importante comentar que esta decisión la tomamos en conjunto y como familia”.

Piensa en irse a EE.UU.

“Me da un poco de nostalgia, un poco de pena cuando hablo del tema. Pero, por otra parte, me voy calmando con la idea de que para la Julieta va a ser una muy bonita experiencia”, contó Velasco sobre su situación.

“He pensado incluso en irme a Estados Unidos a probar suerte en cualquier cosa que me permita seguir con su crianza y educación cerca de ella. Y en otros momentos digo ‘chuta, no sé’. Son muchas cosas las que pienso. Pero siempre como máxima en todo esto es que la Julieta esté bien”, cerró.

