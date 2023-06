¿Deja Marvel? Actor Tenoch Huerta renuncia a proyecto cinematográfico tras acusación de "depredador sexual"

21 jun. 2023 - 19:00 hrs.

Tenoch Huerta sigue en el ojo del huracán. El reconocido actor mexicano, quién recientemente participó como villano de "Black Panther: Wakanda Forever", sufrió otro revés después de ser acusado como "depredador sexual".

El intérprete iba a participar de la cinta "La Fiesta de la Madriguera" de Netflix, no obstante, él mismo anunció que dejará de lado la producción de dicha película.

La acusación contra Huerta

Todo comenzó cuando la saxofonista Elena Ríos lo acusó de abuso sexual hace unos días.

"Parece encantador, lo cual es característico de un narcisista y un victimario", expresó la mujer a través de su Twitter.

Frente a estas acusaciones, la respuesta de Tenoch Huerta fue abandonar su más reciente trabajo para "limpiar su imagen".

"Sé que no soy perfecto, pero estas acusaciones son falsas. Voy a refutar afirmaciones que son inexactas y ofensivas", aseguró el actor latino.

"Con gran tristeza hago esto, no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto", agregó Huerta, según recoge Infobae.

