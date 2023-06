¿No quiere volver?: Elizabeth Olsen asegura que "no extraña" a Bruja Escarlata y busca alejarse de Marvel

11 jun. 2023 - 21:40 hrs.

Elizabeth Olsen se encuentra en un descanso del Universo Cinematográfico de Marvel y, al parecer, lo está disfrutando.

En entrevista con Variety, la actriz se sinceró sobre su papel como Bruja Escarlata, asegurando que "no lo extraña".

Ir a la siguiente nota

"Creo que han pasado casi 10 años de interpretarla. Y me ha encantado. Y creo que la razón por la que no llamo a Kevin Feige todos los días con nuevas ideas es porque estoy muy orgullosa de lo que pudimos hacer", agregó.

"Menos Marvel"

"Si alguien me dijera que estoy despedida de las películas de Marvel, me sentiría orgullosa de lo que hicimos. Y realmente solo estoy tratando de descubrir cómo cargar con otras películas y personajes para que se convierta menos en Marvel", aseguró.

Elizabeth actualmente no sabe si regresará al UCM como Wanda Maximoff (la "Bruja Escarlata"), un personaje que ha interpretado desde "Avengers: Age of Ultron" (2015).

Wanda fue vista por última vez en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022), donde habría sido aplastada por un edificio tras sacrificarse para destruir el 'Darkhold', malvado libro de hechicería que la convirtió en una villana.

Todo sobre Marvel