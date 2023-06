"Me di vuelta en auto": Raquel Argandoña relata angustiante mensaje que le envió Patricia Maldonado tras su accidente

10 jun. 2023 - 17:31 hrs.

Raquel Argandoña reveló el angustiante mensaje que le dejó su amiga Patricia Maldonado solo minutos después de su grave accidente, en el que volcó su vehículo en la Ruta 68.

En conversación con José Miguel Viñuela y Jaime Campusano en el programa "Tal Cual", Argandoña aseguró que ella fue la primera persona a la que contactó "Paty" Maldonado.

"Estaba muy angustiada"

Argandoña señaló que a eso de las ocho de la mañana del viernes 9 de junio, le llegó un mensaje por WhatsApp de la expanelista del matinal "Mucho Gusto".

"Ella dice angustiada: 'Raca, ayúdame, ayúdame, llama a mi familia'. Estaba muy angustiada", aseguró. "Me di vuelta en auto, me dice. Fue terrible. Es un audio que me mandó al WhatsApp", agregó.

"Era desesperante"

"El Jeep se destrozó completamente, por favor, ayúdame", decía Patricia Maldonado en el mensaje que le envió a Argandoña.

Tras el audio, Raquel asegura que recibió un llamado de un número desconocido: "Contesté y escuchaba autos pasar. Me dice, 'soy Elizabeth, encontré este número. Estoy llamando a varios pero nadie me contesta".

Al parecer, la llamada la realizó una enfermera que iba pasando por la carretera en el momento del accidente. "La estoy asistiendo. Está consciente, no es grave, la veo bien, con muchos hematomas", habría asegurado la mujer.

"Era desesperante, angustiante. Menos mal que yo primero atendí, sin querer, el teléfono de la enfermera que la asistió, porque si escucho primero el audio de la Pata, me desespero y no hallo qué hacer", detalló Raquel.

El accidente

La conductora de televisión, Patricia Maldonado, volcó su auto en la Ruta 68 durante la mañana del viernes 9 de junio.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, la expanelista de "Mucho Gusto", sufrió un accidente a la altura del kilómetro 28 de la Ruta 68, cerca de Curacaví, comuna donde Maldonado tiene residencia.

