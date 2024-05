Fiscal por asesinato de carabineros: "Todavía no podemos afirmar la cantidad de personas que participaron"

02 may. 2024 - 18:37 hrs.

Roberto Garrido, fiscal a cargo de la investigación por el crimen de tres carabineros cometido en la comuna de Cañete, región del Biobío, abordó este jueves lo que ha sido el avance del caso. "No es una investigación simple o que pueda tener un resultado en los próximos días", aseveró, considerando que no hay detenidos.

"Todavía no podemos hacer una afirmación de la cantidad de personas que participaron"

Consultado por los dichos del delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, quien más temprano dijo que "al menos seis personas" habrían sido parte del triple asesinato, respondió que "todavía no podemos hacer una afirmación de la cantidad de personas que participaron".

"Lo que sí podemos afirmar es que se trata de una acción que evidentemente fue planificada, fue elaborada, y que requirió de la participación de más de una persona. No se trata de una situación fortuita, hay indicios evidentes de preparación y planificación", agregó.

A propósito de si se barajan detenciones próximamente, aseguró que "en estos momentos estamos abocados en otra fase de la investigación. Es muy importante para poder avanzar en la identificación de algunas personas tener claridad respecto de las dinámicas que tuvieron lugar ese día".

"No estoy en condiciones de caer en especulaciones"

El persecutor se refirió a la posible participación de grupos vinculados a la causa mapuche en el caso. "No estoy en condiciones de caer en especulaciones", afirmó tajantemente. Eso sí, habló del presunto comunicado emitido por la organización Weichán Auka Mapu (WAM).

"Tomamos conocimiento de un aparente comunicado que tendría su origen en una cierta orgánica. No me puedo hacer cargo de esos comunicados, que tampoco se puede determinar su autoría. Lo concreto, lo objetivo, que puede ser además comprobable, es que esa misma orgániza reivindica la libertad de Luis Tranamil, que está condenado por participar en el homicidio del suboficial Eugenio Naín", expuso.

Garrido señaló que actualmente "existen dos lugares de interés: uno, donde se habría producido la muerte de los funcionarios de Carabineros, y un segundo lugar, donde se habría encontrado los cuerpos de las víctimas".

"El armamento y los elementos que portaban los funcionarios de Carabineros el día de los hechos no han sido completamente encontrados, por lo tanto, es posible que se encuentren en manos de los que participaron", añadió, precisando que se robaron "armamento, chalecos antibalas y otros elementos".

"No se puede hablar de violencia rural como un concepto distinto de la criminalidad organizada"

En esa línea, sostuvo que no se descarta ninguna hipótesis respeto a los autores del triple asesinato, y que no se puede diferenciar a la violencia relacionada al conflicto mapuche con el crimen organizado. "El fenómeno de violencia que se registra en la Macrozona Sur es una manifestación de crimen organizado, no se puede hablar de violencia rural como un concepto distinto de la criminalidad organizada", indicó.

"Se trata de grupos que se aprovechan del control territorial que se pretende ejercer por algunas orgánicas que levantan ciertas consignas de carácter político, pero que utilizan ese espacio de control para imponer su voluntad y realizar acciones criminales como sustracción de vehículos, tráfico de drogas, extorsiones, sustracción de madera", sumó.

El fiscal acotó que "no es una investigación simple o que pueda tener un resultado en los próximos días. Yo puedo preveer que es una investigación de largo aliento, pero tenemos toda la voluntad y la experiencia para seguir avanzando".

