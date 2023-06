"Me voy a aguantar cualquier tipo de dolor": Vale Roth revela cómo se siente a días del nacimiento de su hija

13 jun. 2023 - 14:00 hrs.

El pasado viernes 9 de junio, Valentina Roth se convirtió por primera vez en madre, de una niña a la que, junto a su marido, Miguel de la Fuente, bautizaron con el nombre de Antonia.

Un nacimiento que no ha estado exento de dificultades, ya que Antonia aún no ha podido ser dada de alta, debido a problemas que tiene para respirar.

"Me voy a aguantar cualquier tipo de dolor"

La pequeña se ha mantenido internada en la clínica, mientras que Valentina Roth ya se devolvió a su hogar, aunque está, por razones obvias, preocupada de su hija quien se quedó en el recinto médico.

De hecho, en su departamento, Valentina se ha sacado leche de sus mamas y la ha guardado en bolsas, con el objetivo de alimentar a la pequeña con su propio alimento.

"La idea es mostrar lo que muchas no muestran y ahora yo las entiendo demasiado. Hay que vivirlo, la verdad, para entenderlo. Yo no me voy a andar quejando porque soy híper, mega agradecida, de poder tener el extractor y poder sacarme y descongestionarme un poco las pechugas", señaló en una historia que grabó en horas de la madrugada.

Luego reiteró que se encuentra muy agradecida de tener los medios para poder extraerse leche sin mayores complejidades, y se comparó con quienes no tienen dicha oportunidad.

"No sé cómo lo hace la otra gente que no tiene los medios como para comprarse un extractor. Me da mucha pena. Estás como pensando ‘estas mujeres, lo que sufren’", expuso.

Si bien puede ser una tarea molesta, Valentina dejó en claro que no la verán quejándose. "No voy a estar alegando porque todo esto lo hago por mi hija, así que me voy a aguantar cualquier tipo de dolor. Me da lo mismo, de verdad, no me interesa", confesó.

Ya en horas de la mañana, camino a la clínica junto a su marido, mostró los recipientes de plástico con leche materna en su interior.

"Acá llevamos el oro, real, oro puro. Igual, a las 5 de la mañana es cuando más me salió. Y es amarilla, porque algunas me ponen ‘qué asco’, porque tiene mucha grasa. Esto es vida, tiene todo (para nutrir a su bebé). Ahora voy a la clínica y luego en la tarde-noche también. Yo creo que allá me voy a sacar leche también", sentenció.

